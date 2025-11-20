Denzel Dumfries salterà il derby contro il Milan. L’olandese non ha ancora recuperato dall’infortunio alla caviglia

Niente derby per Denzel Dumfries. Il terzino dell’Inter, ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia, salterà la sfida contro il Milan del prossimo 23 novembre.

Cristian Chivu fa i conti con un’altra assenza pesante. Il ko di Dumfries si somma al forfait di Mkhitaryan, un altro titolarissimo della formazione nerazzurra ai box.

Attualmente, l’allenatore dell’Inter dovrebbe sostituire Dumfries con Carlos Augusto e il centrocampista armeno con Sucic. Il croato ha confermato le sue qualità con prestazioni di alto livello e Chivu è propenso ad affidare al classe 2003 una maglia da titolare nel derby.