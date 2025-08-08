L’Inter lavora per bloccare De Winter
Nuovi contatti dell’Inter per Koni De Winter: la situazione
Si è riscaldata la pista che porterebbe De Winter all’Inter. Torna di moda il suo nome in lista in caso di partenza di Pavard o Bisseck.
La società nerazzurra lavora per bloccare il calciatore del Genoa.
Il club aveva già sondato il difensore belga negli scorsi mesi ma si trattava solo di alcuni primi passi.
Nella passata stagione il classe 2002 ha totalizzato 3 gol in 26 presenze tra Serie A e Coppa Italia con la maglia del Genoa.