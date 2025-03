Problemi per Stefan De Vrij nel riscaldamento: il difensore salta il ritorno degli ottavi di Champions League tra Inter e Feyenoord.

Problema dell’ultimo minuto per Simone Inzaghi prima del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord. Nel corso del riscaldamento, infatti, Stefan De Vrij ha accusato un problema muscolare.

Il difensore olandese si è avvicinato alla panchina e a intensificare il riscaldamento è stato Francesco Acerbi. Sarà il difensore italiano, infatti, a partire dal primo minuto.

Cambia quindi la formazione della difesa nerazzurra. Acerbi sarà al centro affiancato da Pavard e Bisseck.

De Vrij non potrà nemmeno andare in panchina perché la distinta era già stata consegnata. Per il regolamento Uefa, quando un giocatore tra i titolari si infortuna deve poi andare in tribuna.