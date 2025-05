Inter, Darmian: “Per me può essere l’ultima volta e voglio vivermi questi momenti”

Le parole del giocatore dell’Inter in vista della finale di Champions League contro il PSG

Chiuso il capitolo Serie A adesso l’obiettivo dell’Inter rimane la Champions League. Sabato 31 maggio i nerazzurri sfideranno il PSG per contendersi lo storico trofeo.

Sale l’attesa anche per i tifosi che raggiungeranno Monaco di Baviera per l’occasione. Intanto però bisogna preparare la partita tatticamente ma soprattutto mentalmente.

A pochi giorni dalla sfida quindi ha parlato Matteo Darmian, durante il Media Day organizzato dall’Inter nella giornata di oggi, lunedì 26 maggio.

“La vivremo immagazzinando tutte le emozioni che ci aspettano. Poter giocare una finale di Champions è qualcosa di straordinario. La partita di due anni fa ci ha dato quella consapevolezza che ci mancava. Prepareremo una partita difficilissima e dovremo stare attenti e preparar ogni singolo dettaglio. Dovremo vivere la partita con attenzione, ma anche con spensieratezza. Non so quanto possa contare la differenza nell’età media. Abbiamo tutte le qualità per fare bene”, così il giocatore neroazzurro ha esordito in conferenza stampa.

Inter, le parole di Darmian

Darmian ha parlato dell’importanza della finale: “Non sempre si riesce a raggiungere un traguardo così importante. Quando giochi con un club come l’Inter l’obiettivo è arrivare avanti. È quello che abbiamo cercato di fare in questi anni. Per me può essere l’ultima volta e voglio vivermi questi momenti: dobbiamo avere un po’ tutto. Viverla in maniera intensa, con responsabilità. Sappiamo quanto è importante per tutti questa partita, è stato un percorso incredibile per essere qui oggi. Dalla prima partita di questa competizione abbiamo dimostrato di essere una grande squadra”.

Su Inzaghi: “Il mister è un grande allenatore. In questi anni nel suo percorso si è instaurato un rapporto incredibile con noi. Sì è creata quell’unione con lui e lo staff che fa la differenza. È una grande persona”.

Darmian: “Hakimi? Abbiamo un bellissimo ricordo di lui”

Darmian ha poi proseguito: “Penso che la finale di Champions di due anni fa sia stata un grande insegnamento in consapevolezza e maturità. Questa crescita ci ha portato a vivere questa partita e speriamo di realizzare questo sogno”.

Dall’altra parte, ci sarà un grande ex della partita: “Abbiamo un bellissimo ricordo di Hakimi. Ha fatto benissimo nella stagione qui, culminata con la vittoria del campionato. È un grande ragazzo e grande giocatore. Speriamo sabato non gioisca”.