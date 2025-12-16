Inter, Calhanoglu e Darmian ancora a parte: non verranno corsi rischi

Le ultime sulle condizioni di Calhanoglu e Darmian in vista della Supercoppa Italiana: non verranno corsi rischi

-3 a Bologna-Inter, sfida che mette in palio la finale di Supercoppa Italiana. I nerazzurri, che sono tornati a vincere dopo lo stop in Champions League contro il Liverpool, vogliono ora vincere il primo trofeo stagionale.

Chivu e i suoi ragazzi partiranno in direzione Arabia Saudita – sede delle tre gare, due semifinali e la finale – nel pomeriggio di mercoledì, dopo l’allenamento. L’allenatore rumeno potrà contare su quasi tutti i propri calciatori, eccezion fatta per il lungodegente Dumfries e, con molta probabilità, di Calhanoglu e Darmian.

Se l’esterno olandese deve ancora i conti con un fastidioso infortunio alla caviglia che lo terrà fuori a tempo indeterminato, il turco e il difensore ex Torino non hanno ancora smaltito i problemi fisici che li hanno tenuti fermi.

Nello specifico, entrambi hanno svolto un allenamento personalizzato nella giornata di oggi e – proprio per questo -, l’idea della società è di non correre alcun rischio.