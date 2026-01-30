Inter, contatti in corso per Curtis Jones del Liverpool: il suo arrivo libererebbe Frattesi

L’Inter è su Curtis Jones del Liverpool: contatti in corso, c’è l’ok del giocatore

Nome nuovo per l’Inter, legato anche all’eventuale uscita di Davide Frattesi. Contatti in corso per Curtis Jones del Liverpool, centrocampista classe 2001.

Il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento in prestito e sta attendendo il via libera dai Reds. Accettata, inoltre, anche la proposta economica da parte del club nerazzurro. Per lui, in stagione, 29 presenze tra tutte le competizioni e un solo assist.

Si tratta di un’operazione che, se dovesse andare a buon fine, libererebbe la partenza di Davide Frattesi, su cui come raccontato c’è il Nottingham Forest.

Il centrocampista italiano, poco impiegato da Chivu in questa prima parte di stagione, partirebbe in prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di 40 milioni di euro.