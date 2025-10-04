Inter e Cremonese si affrontano nella 6ª giornata di Serie A: le formazioni ufficiali delle due squadre

Si avvicina la fine della prima parte di stagione per Inter, Cremonese e le altre squadre italiane. Dopo la 6ª giornata, infatti, ci sarà la sosta nazionali e il campionato riprenderà sabato 18 ottobre, tra due settimane.

Prima della pausa, i nerazzurri e i grigiorossi si affronteranno a San Siro nel pomeriggio di sabato 4 ottobre. Il fischio d’inizio della partita è previsto alle ore 18:00.

I ragazzi di Chivu si presentano con una striscia di 4 vittorie consecutive in tutte le competizioni. La Cremonese di Davide Nicola, invece, è l’unica squadra – insieme a Juve e Atalanta – a non avere ancora perso in Serie A.

Avviciniamoci alla partita leggendo le formazioni ufficiali delle due squadre.

Serie A, le formazioni ufficiali di Inter e Cremonese

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Acerbi, Diouf, Calhanoglu, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Palacios, Pio Esposito.

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Mussolini, Bondo, Grassi, Vazquez, Pezzella; Johnsen, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.

A disposizione: Malovec, Nava, Barbieri, Zerbin, Vardy, Sarmiento, Vandeputte, Faye, Payero, Lordkipanidze, Folino, Bonazzoli.

Dove vedere Inter-Cremonese

Inter-Cremonese, sfida valida per la 6ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 4 ottobre alle 18:00 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.