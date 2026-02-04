Inter, la probabile formazione contro il Torino in Coppa Italia

L’Inter sfida il Torino negli ottavi di Coppa Italia: ecco le probabili scelte di Cristian Chivu e dove vedere la gara

L’Inter ha fissato l’obiettivo: vincere per proseguire il cammino verso la finale della Coppa Italia. Oggi, mercoledì 4 febbraio, i nerazzurri scenderanno in campo contro il Torino nel match valevole per gli ottavi di finale del torneo.

Come vi abbiamo raccontato, Lautaro Martinez e compagni non accoglieranno i granata a San Siro. La squadra di Chivu, infatti, cambierà casa per una notte, sfidando i ragazzi di Baroni all’U-Power Stadium di Monza.

Il motivo? A San Siro sono in corso i lavori di preparazione per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, in programma il prossimo venerdì 6 febbraio.

Cambia il campo ma non l’obiettivo. Chivu studia la migliore formazione per battere il Toro e tenere vivo il sogno della vittoria della Coppa Italia. Ecco il probabile 11 nerazzurro.

La probabile formazione

Turnover per Cristian Chivu in vista della sfida contro il Torino. Tra i pali chance dal primo minuto per Josep Martinez. Nel terzetto di difesa spazio a Darmian, De Vrij e Bastoni. Il centrocampo a 5 sarà composto da Luis Henrique e Carlos Augusto sugli esterni, mentre in mediana dovrebbero giocare Mkhitaryan, Diouf e Frattesi. In attacco spazio alla coppia gol Bonny-Thuram.

INTER (3-5-2): J.Martinez; Darmian, De Vrij, Bastoni; Carlos Augusto, Diouf, Mkhitaryan, Frattesi, Luis Henrique; Bonny-Thuram. Allenatore: Cristian Chivu

Dove vedere la partita

La sfida tra Inter e Torino, in programma oggi 4 febbraio alle ore 21:00, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Italia 1. Il match sarà visibile in streaming tramite l’app Mediaset Infinity e sul sito mediasetinfinity.mediaset.it.