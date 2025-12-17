Inter, Calhanoglu e Darmian partiranno per la Supercoppa Italiana

Hakan Calhanoglu e Matteo Darmian sono stati convocati da Chivu e partiranno per Riad in vista della Supercoppa Italiana

C’era attesa in casa nerazzurra per capire i giocatori convocati che volano a Riad per l’impegno della Supercoppa Italiana. La semifinale contro il Bologna è in programma venerdì 19 dicembre alle 20:00 all’Al-Awwal Park.

L’eventuale finale, invece, sarà lunedì 22 dicembre, sempre alle 20:00, sempre all’Al-Awwal Park. A sfidare la vincente proprio di Inter-Bologna, ci sarà ovviamente la vincente di Napoli-Milan.

Non convocato Francesco Acerbi, che tornerà nel 2026, così come anche Denzel Dumfries ancora indisponibile dopo l’operazione alla caviglia. Ci sono invece Hakan Calhanoglu – recuperato dopo il problema fisico accusato contro il Liverpool – e Matteo Darmian.

I due calciatori partiranno per l’Arabia Saudita. Secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi da Appiano Gentile per SkySport 24: “Si utilizzerà cautela per Calhanoglu, non verranno corsi rischi ed è difficile immaginarlo in campo contro il Bologna”.