Inter, Thuram totalmente recuperato: possibile la convocazione contro il Verona
Le ultime notizie dall’allenamento della squadra nerazzurra in vista del match di domenica 2 novembre contro il Verona di Zanetti
Buone notizie per Cristian Chivu. Questa mattina Marcus Thuram ha svolto tutto l’allenamento in gruppo ed è quindi da considerarsi completamente recuperato in vista del match contro il Verona.
L’allenatore nerazzurro deciderà nelle prossime ore se convocare il proprio numero 9 che ha ricominciato a lavorare con il resto della squadra solamente ieri.
In caso di assenza contro la squadra di Zanetti, la convocazione arriverà in vista del match contro il Kairat in Champions League.
Si attendono dunque aggiornamenti sulla decisione di Chivu.