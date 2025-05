Inter, le ultime verso il Como: Lautaro e Frattesi verso la panchina. Pavard e Zielinski…

Le ultime dall’allenamento dell’Inter in vista dell’ultima di campionato contro il Como

L’Inter di Simone Inzaghi è a due partite da chiudere la stagione con altrettanti trofei. O con “zero titoli“, come diceva José Mourinho. Prima l’ultima partita di campionato contro il Como (sperando in una contemporanea non-vittoria del Napoli contro il Cagliari). Poi la finale di Champions League in programma a Monaco il 31 maggio.

Intanto, però, i nerazzurri sono concentrati solo sul finale di campionato, per cercare di conquistare il 21° Scudetto della propria storia, l’anno immediatamente successivo a quello della seconda stella.

Il destino, però, è nelle mani della squadra guidata da Antonio Conte, che davanti a uno stadio Diego Armando Maradona andato sold out in 38 minuti non può e non vuole sbagliare. Un pareggio o una sconfitta porterebbero compromettere un’intera stagione a un solo passo dall’arrivo.

In casa Inter, i giocatori cercano di recuperare per poter essere a disposizione di Inzaghi nella 38ª giornata e dare il proprio contributo in attesa della finale di Champions. Di seguito, dunque, ecco gli aggiornamenti su Lautaro Martinez, Pavard e non solo.

Inter, Lautaro e Frattesi verso la panchina

Davide Frattesi e Lautaro Martinez, infortunati da dopo la semifinale di ritorno contro il Barcellona, proveranno a esserci, almeno in panchina. Obiettivo trovare almeno qualche minuto in campo per ritrovare ritmo e arrivare nella miglior condizione possibile agli ultimi giorni di rifinitura.

Benjamin Pavard e Piotr Zieliński, invece, hanno continuato a lavorare a parte. Ancora nessun lavoro in gruppo, per loro, in vista della delicata sfida contro il Como. L’Inter ci prova, ma tutto dipenderà dal Napoli non avendo approfittato del passo falso azzurro contro il Parma nella sfida contro la Lazio.