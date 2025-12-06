Questo sito contribuisce all'audience di

Inter-Como, le formazioni ufficiali

Redazione 6 Dicembre 2025
lautaro-martinez-inter-credits-photo-federico-piovesan-gpo-interna
Lautaro Martinez, giocatore Inter (credits: Federico Piovesan)

Le formazioni ufficiali della sfida di San Siro tra l’Inter di Cristian Chivu e il Como di Cesc Fabregas.

L’Inter torna a mettere l’attenzione sulla Serie A dopo aver archiviato l’ottavo di finale contro il Venezia in Coppa Italia.

L’avversario è il Como, rivelazione e sorpresa di questo campionato, che punta a un posizionamento in Europa.

Una sola sconfitta in campionato per i ragazzi di Fabregas, arrivata alla seconda giornata di Serie A contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji; Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro.

COMO: in attesa

La conferenza di Fabregas prima di Inter-Como
Cesc Fabregas (IMAGO)

Dove vederla in tv

Il match tra Inter e Como, valido per la quattordicesima giornata di A, è in programma alle ore 18.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Il match sarà visibile in diretta su DAZN.