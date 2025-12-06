Inter-Como, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali della sfida di San Siro tra l’Inter di Cristian Chivu e il Como di Cesc Fabregas.
L’Inter torna a mettere l’attenzione sulla Serie A dopo aver archiviato l’ottavo di finale contro il Venezia in Coppa Italia.
L’avversario è il Como, rivelazione e sorpresa di questo campionato, che punta a un posizionamento in Europa.
Una sola sconfitta in campionato per i ragazzi di Fabregas, arrivata alla seconda giornata di Serie A contro il Bologna di Vincenzo Italiano.
Di seguito le formazioni ufficiali.
Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji; Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro.
COMO: in attesa
Dove vederla in tv
Il match tra Inter e Como, valido per la quattordicesima giornata di A, è in programma alle ore 18.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Il match sarà visibile in diretta su DAZN.