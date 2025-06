Le parole dell’allenatore dell’Inter Cristian Chivu in vista della sfida contro il River Plate

L’Inter di Cristian Chivu si gioca l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il River Plate. L’appuntamento, nello specifico, è allo stadio Lumen Field di Seattle, più precisamente mercoledì 25 giugno alle 18:00 locali (ovvero le 3:00 del mattino del 26 giugno in Italia).

Vincere porterebbe i nerazzurri al primo posto del girone E andando a superare proprio gli argentini. Il tutto sempre in attesa del risultato di Monterrey-Urawa Reds, che potrebbe definire eventualmente la seconda classificata alla fase a eliminazione diretta.

L’allenatore rumeno è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara. “Noi siamo venuti qui con una mentalità e trattiamo tutte le partite con serietà. Dopo la prima partita qualcuno era forse un po’ pessimista. Con le nostre energie faremo il massimo e andiamo avanti“.

Chivu, nello specifico, non ha usato giri di parole, aprendosi anche nel raccontare il momento difficile vissuto dal gruppo dopo un finale di stagione amaro e l’esordio al Mondiale in salita. “Hanno ascoltato i miei consigli di non leggere i giornali (ride, ndr). Se si dice e ripete sempre il risultato di Monaco è difficile andare avanti“.

Inter, Chivu: “Bisogna saper mangiare un po’ di m**** e guardarsi allo specchio”

Come detto, nessun giro di parole per Chivu, che va dritto al punto in vista del delicato impegno contro il River Plate. “Questi ragazzi sono campioni veri e sanno che quello che conta è il domani. Sanno che devono lavorare di più e sporcarsi anche. Mangiare anche un po’ di m***a e masticarla bene guardandosi allo specchio. Fa piacere vedere le loro risposte nonostante un momento difficile. Cercano sempre di guardare i compagni negli occhi“.

Poi, spazio anche a qualche considerazione sull’incontro vero e proprio. “La prima da dentro o fuori? Per noi non cambia nulla nella preparazione, tutte le gare vanno trattate con la massima serietà. Ci aspetta una gara molto difficile. Il River vuole fare una bella figura, noi dobbiamo trovare energie fisiche e mentali per essere all’altezza“.

“Luis Henrique si è messo subito a disposizione, sono contento”

Tra i profili da tenere sotto osservazione per la delicata sfida, c’è il gioiello classe 2007 Franco Mastantuono, che dopo il Mondiale diventerà ufficialmente un nuovo calciatore del Real Madrid. “Assomiglia a Di Maria – ha dichiarato Chivu -, sarà la delizia dei prossimi anni. Ma noi siamo in una condizione migliore rispetto a quel che pensavamo dopo la prima partita, dopo la quale c’era molto pessimismo. Sono contento dei giovani, di tutto il gruppo, pure dei nuovi come Luis Henrique che si è messo subito a disposizione. Ecco, queste sono le cose che come allenatore mi fanno molto piacere”.

L’allenatore dell’Inter, poi, ha chiuso così: “Vincere per andare nella parte migliore del tabellone? Pensiamo a quel che possiamo controllare noi. Abbiamo principi e valori solidi, servirà una prestazione di altissimo livello che ci permetta di superare il turno, che è il nostro obiettivo“.