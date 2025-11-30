Inter, Chivu: “Soddisfatto della reazione; sento orgoglio e responsabilità”

Le parole di Cristian Chivu al termine della partita contro il Pisa valida per la tredicesima giornata di Serie A

Dopo le due sconfitte contro Milan e Atletico Madrid, l’Inter di Cristian Chivu torna alla vittoria: 0-2 sul campo del Pisa grazie alla doppietta di Lautaro Martinez.

Il “Toro” ha realizzato i suoi gol numero 5 e 6 in campionato diventando momentaneamente capocannoniere e raggiungendo la doppia cifra stagionale.

L’Inter risponde dunque al Milan e, in attesa del big match tra Roma e Napoli, si porta al secondo posto a pari punti con la squadra di Gasperini.

Di seguito le dichiarazioni di Chivu nel post partita.

Le parole di Cristian Chivu

Chivu ha cominciato dicendo: “Sono soddisfatto dalla voglia di reagire. Il Pisa non perdeva da 6 partite e sapevamo i rischi a cui saremmo potuti andare incontro. In alcuni momenti avremmo potuto fare meglio, ma ci prendiamo quello che questo gruppo merita, che sta dimostrando tutti i giorni che ha voglia di mettersi in gioco”.

Ha poi aggiunto: “Sappiamo l’importanza dei nostri giocatori e soprattutto del nostro capitano. I cambi ti devono dare una mano, ma un allenatore non è più bravo o meno a seconda di quello. Abbiamo qualità e siamo 22 giocatori molto bravi, con la possibilità di stare in club come l’Inter”.

Su Lautaro ha aggiunto: “Si esagera a volte, ma perché si cerca un po’ la notizia. Sappiamo che voglia ci mette, lui come tutti gli altri giocatori che mettono anima e cuore”.

Ha infine concluso: “Io so chi sono e cosa posso dare per questo mestiere che faccio in una squadra importante come l’Inter. Ho trascorso qualche anno qua e poter esserne l’allenatore mi lusinga. Allo stesso tempo ho forte responsabilità verso società, tifosi e non ultimi i miei calciatori”.