Le dichiarazioni in conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Inter-Napoli

Neanche il tempo di archiviare il turno infrasettimanale che la Serie A torna subito con un’altra giornata. Il girone di ritorno, nello specifico, inizia con il big match tra Inter e Napoli.

Se Antonio Conte non interverrà ai microfoni per presentare il match, Cristian Chivu invece tiene la solita conferenza stampa della vigilia.

Di seguito dunque le parole dell’allenatore nerazzurro. “La squadra è cambiata col lavoro, dando continuità a tutto quello che abbiamo fatto, con convinzione e ambizione. I numeri non bastano, bisogna dimostrare il valore che abbiamo, con la consapevolezza di migliorare sempre”, ha cominciato l’allenatore nerazzurro

Sul Napoli ha aggiunto: “Sono diversi rispetto all’andata, con dei giocatori che non c’erano e adesso ci saranno. Sarà una partita difficile, che vivrà di episodi, in cui ci sarà l’attenzione a non perdere”.

Inter, Chivu: “Stiamo dando continuità”

Tanti i temi affrontati da Chivu. Proseguendo, infatti, l’allenatore nerazzurro ha continuato: “Pressione? Dipende a chi fate questa domanda. Noi vogliamo andare a +7, loro tornare a -1. C’è impegno, voglia, ambizione, tutto ciò che vogliamo mettere in campo. Non è detto finisca come vuoi, ma l’impegno c’è. Stiamo dando continuità di risultati, e anche nelle cose che mettiamo in campo”.

Su Conte ha poi aggiunto: “Ho grande stima per Conte come allenatore. Lui si è evoluto insieme al calcio, ha cambiato modo di vedere il gioco, ma è un vincente. Non esiste nessun confronto Chivu-Conte, siamo due allenatori che danno il massimo per la squadra, ma nel calcio dobbiamo sempre rimanere sui giocatori. Ultimamente l’allenatore è diventato forse un po’ troppo. Ovviamente incide, ma il calcio è di giocatori e tifosi”.

Le parole di Chivu prima del big match

Sui problemi negli scontri diretti l’allenatore ha poi spiegato: “Non ho mai visto paura nei ragazzi negli scontri diretti. Questo ciclo di 6 partite non dice nulla. Si lavora per dare continuità a prestazioni e risultati, e siamo tutti consapevoli dell’importanza di domani, e anche di quanto siamo migliorati rispetto a 2 mesi fa, e questo è merito dei ragazzi”.