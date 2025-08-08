Inter, Chivu dopo la vittoria contro il Monaco: “Ho visto carattere e voglia”

Le sue dichiarazioni al termine dell’amichevole contro il Monaco



“È una partita di agosto, di preparazione, con le gambe che ancora non girano come dovrebbero ma è stato un bel test. Bisogna fare minuti perché il tempo stringe, mancano 17 giorni all’inizio del Campionato, mi porto a casa il carattere e la voglia di ribaltare la partita nonostante le difficoltà che abbiamo avuto giocando in dieci uomini”.

Così Cristian Chivu ha analizzato la vittoria dell’Inter per 2-1 nel test amichevole contro il Monaco. In gol, per i nerazzurri, Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny. “È difficile fare un’analisi perché fisicamente non siamo ancora al meglio ma abbiamo fatto metri e volume. Ovviamente manca ancora la brillantezza e la lucidità sotto porta, in undici abbiamo colto occasioni nitide nei primi venti minuti”.

Seppur non decisivo ai fini del risultato, da segnalare l’espulsione di Çalhanoğlu nel corso del primo tempo.

Chivu ha poi concluso: “Del risultato mi interessa poco, mi interessa che la squadra acquisisca fiducia e benzina per quello che verrà. Io alleno l’Inter, un gruppo di giocatori forti che possono fare sempre meglio sotto ogni aspetto, individuale e collettivo ed è quello che cerco di spiegare loro ogni giorno”.