Le parole di Cristian Chivu al termine della sfida della sua Inter con la Lazio di Sarri.

L’undicesima giornata di Serie A si chiude con la vittoria dell’Inter sulla Lazio per 2-0. I nerazzurri grazie alle reti di Lautaro Martinez e Bonny salgono in vetta alla classifica a quota 24 punti insieme alla Roma.

Al termine della sfida Cristian Chivu ha commentato quanto fatto dai suoi ragazzi.

“È la conseguenza del lavoro che sta facendo a disposizione del gruppo. I gol arrivano sempre quando sei sereno, se sei un leader. Deve essere più sereno e sorridere di più, ed essere consapevole di quanto lavoro e cuore mette a disposizione di questa squadra. Se segna o no ci fa piacere comunque, è un trascinatore”, ha esordito parlando di Lautaro Martinez

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore nerazzurro.

Inter, le parole di Chivu

Chivu ha continuato: “Mi è piaciuta la voglia di giocare ed essere dominanti. Abbiamo capito cosa fare e come farlo, e direi che l’abbiamo fatto molto bene”.

Si è poi soffermato sui giocatori che trovano meno spazio : “Ci tengo molto, è un gruppo di 22 giocatori, tutti a disposizione della causa. Tutti lavoriamo sodo per migliorare individualmente e di squadra. Non sempre è semplice, perché ci sono stati tanti cambiamenti. I giocatori si sono calati subito nella realtà di questa squadra. Stanno facendo bene consapevoli di avere tanti margini di miglioramento”.

Inter, Chivu: “Derby? Ora penso alla famiglia e all’NFL

Sui cambiamenti in fase di non possesso ha poi aggiunto: “Non è mai semplice mantenere questo atteggiamento ogni 3 giorni, bisogna capire i momenti e lo abbiamo fatto bene. Il merito è di quelli che in tutte le rotazioni hanno dato qualcosa in più permettendo anche agli altri di riposare. Ho a che fare con dei campioni che si godono il percorso e nonostante la fatica trovano sempre le energie”.

Sul derby, in programma al rientro dalla sosta, ha infine concluso: “Stasera mi godo la famiglia e guardo qualche partita di NFL. Mi godo il riposo e faccio un in bocca al lupo ai ragazzi in nazionale. Poi avremo un weekend libero e dovrò decidere cosa fare con mia moglie e i miei figli”.