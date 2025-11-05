Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, dopo la vittoria dei suoi contro il Kairat Almaty in UEFA Champions League

I nerazzurri hanno vinto a San Siro contro il Kairat Almaty 2-1 grazie alle reti di Lautaro Martinez e Carlos Augusto. Nel mezzo il gol di Arad per la squadra kazaka.

Grazie a questo successo la squadra di Chivu sale a 12 punti nella classifica di League Phase di UEFA Champions League al pari di Arsenal e Bayern Monaco, davanti ai nerazzurri solo per la differenza reti.

L’allenatore dell’Inter ha parlato in zona mista dopo il successo europeo a San Siro.

Chivu ha cominciato dicendo: “Mi prendo la responsabilità della partita di oggi. Magari da allenatore non sono stato bravo a trasmettere l’atteggiamento giusto alla squadra. Potevamo e dovevamo far meglio ma alla fine mi prendo questi 3 punti. Le partite di Champions non sono mai semplici e ora il livello degli avversari si alzerà”.

Inter, Chivu: “Devo lavorare per trovare la motivazione”

Ha poi continuato: “Io devo lavorare per trovare la motivazione e le parole giuste che alzino il livello dell’attenzione e migliorino l’atteggiamento della squadra. Per me questa è una lezione, e lo è per tutti, perché in queste partite bisogna fare meglio”.

Su Lautaro ha poi ammesso: “Il cambio era concordato, era importante fargli trascinare la squadra nel primo tempo e si è anche sbloccato. All’intervallo abbiamo deciso di farlo riposare. Non mi ha chiesto di giocare, nessun giocatore si permetterebbe di farlo, è stata una mia decisione”.