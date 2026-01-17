Questo sito contribuisce all'audience di

Inter, Chivu: “Faccio i complimenti ai ragazzi, tutti stanno facendo un ottimo lavoro”

Redazione 17 Gennaio 2026
Cristian Chivu (IMAGO)
Cristian Chivu (IMAGO)

Le parole di Cristian Chivu dopo la vittoria dell’Inter in trasferta contro l’Udinese.

L’Inter vince anche in trasferta a Udine e mantiene la vetta della classifica di Serie A. Decisiva la rete di Lautaro Martinez per portare a casa i tre punti.

Al termine della sfida l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di DAZN.

Ho tanti attaccanti che si completano e vivono il quotidiano con responsabilità. Il gioco di oggi passa attraverso a cosa loro riescono a fare e secondo me stanno facendo un ottimo lavoro“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore nerazzurro.

Inter, le parole di Chivu

Chivu ha continuato: “Ultimamente tutta la squadra sta facendo un ottimo lavoro. C’è tanta voglia di portare avanti il progetto e di essere competitivi. Vogliamo portare avanti una stagione che non è niente male“.

L’allenatore nerazzurro infine ha proseguito parlando della forza del gruppo: “Non è mai semplice entrare nella testa dei ragazzi e cambiare le loro abitudini. La nostra pressione in campo parte dagli attaccanti, dai raddoppi, dalla voglia di andare a duello dei centrocampisti ma anche dalla voglia di rimanere alti dei nostri difensori. Faccio i complimenti ai ragazzi perché tutti si sono messi sempre a disposizione soddisfacendo le nostre idee“.