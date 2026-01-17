Le parole di Cristian Chivu dopo la vittoria dell’Inter in trasferta contro l’Udinese.

L’Inter vince anche in trasferta a Udine e mantiene la vetta della classifica di Serie A. Decisiva la rete di Lautaro Martinez per portare a casa i tre punti.

Al termine della sfida l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di DAZN.

“Ho tanti attaccanti che si completano e vivono il quotidiano con responsabilità. Il gioco di oggi passa attraverso a cosa loro riescono a fare e secondo me stanno facendo un ottimo lavoro“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore nerazzurro.

Inter, le parole di Chivu

Chivu ha continuato: “Ultimamente tutta la squadra sta facendo un ottimo lavoro. C’è tanta voglia di portare avanti il progetto e di essere competitivi. Vogliamo portare avanti una stagione che non è niente male“.

L’allenatore nerazzurro infine ha proseguito parlando della forza del gruppo: “Non è mai semplice entrare nella testa dei ragazzi e cambiare le loro abitudini. La nostra pressione in campo parte dagli attaccanti, dai raddoppi, dalla voglia di andare a duello dei centrocampisti ma anche dalla voglia di rimanere alti dei nostri difensori. Faccio i complimenti ai ragazzi perché tutti si sono messi sempre a disposizione soddisfacendo le nostre idee“.