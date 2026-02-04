Inter, Chivu: “Mercato? La società ci ha provato fino in fondo”

Le parole di Chivu, allenatore dell’Inter, dopo la partita contro il Torino, valida per i quarti di finale di Coppa Italia

L’Inter vince contro il Torino 2-1 e accede così alle semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri attendono la vincente tra Napoli e Como.

Dopo il gol di Bonny su assist dell’esordiente Kamate, nella ripresa sono arrivati i gol di Diouf prima e di Kulenovic dopo, che ha accorciato le distanze per i granata.

Al termine del match, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di SportMediaset. L’allenatore nerazzurro ha cominciato dicendo: “Non do voti, non sono un giornalista, non faccio il fantacalcio. Sono contento della prestazione. Nel finale soffri un po’ perché viene fuori l’orgoglio dell’avversario, ma diciamo che abbiamo retto bene. Siamo contenti della vittoria e del passaggio del turno”.

“Turnover? Noi sappiamo con chi abbiamo a che fare, il lavoro che abbiamo fatto e gli ultimi mesi. In queste partite serve energia, quindi ho fatto una scelta in base ai ragazzi che ne aveva di più. Ci sono ragazzi integrati nell’U23, e voglio fare i complimenti ai responsabili del settore giovanile”, ha poi proseguito.

Inter, Chivu: “Il mercato è bastardo, la società ha provato a migliorare la squadra”

In chiusura, l’allenatore nerazzurro ha parlato della finestra di mercato appena conclusa: “Una squadra può sempre migliorare, si parla spesso di quello che ci servirebbe, e non sempre va a buon fine, ma va bene così. La società ha provato fino in fondo a portare a casa qualche giocatore, ma il mercato è così, si sa: è ba****do(ride, ndr). Quello che interessa a noi è continuare a lavorare”.