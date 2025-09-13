Inter, Chivu: “Ci è mancata la lucidità per capire cosa fare negli ultimi minuti”

Le parole di Cristian Chivu nel post partita del derby d’Italia contro la Juventus

Al termine della partita contro la Juventus, Cristian Chivu è intervenuto analizzando la prestazione dei suoi ragazzi.

Il derby è terminato sul 4-3 con la doppietta di Çalhanoğlu e la rete Marcus Thuram per i nerazzurri, e i gol di Kelly, Yildiz, Khephren Thuram e Adzic, che ha segnato la rete decisiva per la vittoria dei bianconeri.

Risultato che lascia i nerazzurri a 3 punti, dopo la sconfitta casalinga contro l’Udinese e la vittoria esterna contro il Torino.

Di seguito le parole di Cristian Chivu nel post partita.

Inter, le parole di Chivu

L’allenatore nerazzurro ha iniziato analizzando la prestazione dei sui ragazzi: “Siamo venuti qua e abbiamo cercato di vincerla. Ci è mancata la lucidità per capire che negli ultimi minuti dovevamo fare qualcosa di diverso“.

Ha poi continuato: “Non guardo mai a livello individuale cosa accade. Dovevano gestire meglio certi momenti visto che poi dall’inizio partita loro quando erano in difficoltà nessuno si è mai vergognato di tirare la palla in tribuna“.

Inter, Chivu: “Si va avanti anche se torniamo con il rammarico”

Chivu ha commentato anche il ritorno di Çalhanoğlu: “Ha fatto quello che ci aspettavamo perché questa è la sua qualità. Questo è quello che lui a noi ci può dare“.

Infine ha concluso: “Dobbiamo capire i momenti. Quando si devono e quando non si devono fare certe cose, capire il peso della partita. È una questione mentale e di abitudine. Si va avanti e si guarda cosa di buono è stato fatto oggi anche se torniamo con il rammarico di non aver vinto questa partita. Per quanto riguarda il lavoro la squadra sta lavorando sodo e bene“.