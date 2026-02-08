Inter, Chivu: “Oggi serve attenzione. Lautaro è un piacere per chi ama il calcio”

Cristian Chivu (Credits: Andrea Rosito)

Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro il Sassuolo

Il percorso dell’Inter verso lo Scudetto prosegue in Emilia-Romagna, dove oggi i nerazzurri affrontano la bestia nera Sassuolo.

4 le vittorie di fila tra tutte le competizioni per i ragazzi di Chivu, che non vogliono fermarsi e – anzi – puntano ad approfittare del riposo forzato del Milan per chiudere il weekend a +8 in classifica.

A pochi minuti dalla sfida del Mapei Stadium, l’allenatore Cristian Chivu ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “Preparazione? Bisogna avere attenzione e atteggiamento, nei duelli e nell’approccio alla partita. È una gara non semplice, contro un avversario tosto che ha messo in difficoltà chiunque. Nonostante sia neopromossa sta facendo un grande campionato”.

Sulle scelte di formazione: “La cosa più bella è che abbiamo una rosa coinvolta al 100% e che si mette a disposizione del gruppo. Per essere competitivi bisogna lavorare tutti bene, il campionato è lungo e sappiamo che ci sarà bisogno di continuità. Noi siamo l’Inter, una squadra che ha costruito nella storia qualcosa di importante”.

Su Lautaro Martinez: “Ha una fame e una voglia incredibile di essere determinato. Vuole essere sé stesso e allenarsi e vivere la giornata per migliorarsi. Ha tante qualità importanti, come molti attaccanti che hanno giocato qui. Per chi guarda il calcio è bello vedere giocatori come Lautaro”. In caso di gol, Lautaro Martinez può raggiungere Roberto Boninsegna, a quota 172 gol in maglia nerazzurra.

Infine, ai microfoni di DAZN: “Febbraio è complicato come tutti quelli passati fino a ora. Siamo consapevoli di quello che stiamo facendo e della nostra crescita, così come del fatto che abbiamo bisogno di continuità e prestazioni importanti che ci permettono di essere competitivi“.