Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, a seguito della vittoria contro il Sassuolo

L’Inter non si ferma più e ottiene la quarta vittoria consecutiva in campionato. 3 punti pesantissimi per i nerazzurri in un campo ostico come il Mapei Stadium, che permettono di godersi un’intera settimana a 8 punti di vantaggio sul Milan.

Decisive le reti di Bisseck, Thuram, Lautaro, Akanji e Luis Henrique che siglano una vera e propria goleada terminando la sfida sul 0-5.

Al termine del match, l’allenatore nerazzurro ha esordito ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sul risultato e sulla prestazione dei suoi ragazzi: “Testimone della nostra crescita, della maturità, di capire quali sono i momenti della partita, di reggere l’avversario nei primi minuti. Sono dettagli che fanno la differenza, il Sassuolo all’inizio ci ha messi in diffcoltà con le loro verticalizzazioni, ma abbiamo capito i momenti della partita“.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Cristian Chivu.

Inter, le parole di Chivu

L’allenatore dell’Inter ha proseguito parlando del percorso fatto in questi mesi: “Dobbiamo riconoscere la nostra crescita, quanto di buono fatto negli ultimi due mesi e mezzo. Ci sono stati momenti in cui non siamo riusciti a essere determinanti, ora manteniamo umiltà, vedremo a marzo o aprile come saremo messi. Andiamo avanti col lavoro, con la gestione delle energie, con la maturità e la fame che non devono mai mancare“.

Tra presente e futuro Chivu preferisce non sbilanciarsi troppo: “Serve prima di tutto capire che non siamo perfetti, che possiamo essere anche noi messi in difficoltà. Dobbiamo essere consapevoli di quello che vogliamo essere. Le partite a volte le porti a casa senza prestazioni, altre volte le perdi nonostante le prestazioni. Il campionato è una maratona, i 3 punti l’importante è farli se si vuole essere competitivi. Mancano 14 giornate e ci sono ancora tanti punti in palio. Noi dobbiamo essere la nostra migliore versione, consapevoli del fatto che quello che portiamo in campo a volte basta e altre no. Come dico sempre, però, dobbiamo essere sempre a testa alta e con la schiena dritta. Siamo l’Inter, consapevoli della nostra ambizione e che vogliamo essere competitivi fino a fine maggio“.