Questo sito contribuisce all'audience di

Inter, Chivu: “Non ho paura di niente. I ragazzi hanno risposto alla grande”

Redazione 25 Agosto 2025
Chivu (CREDITS: Federico Piovesan)
Chivu (CREDITS: Federico Piovesan)

L’intervista di Cristian Chivu dopo Inter-Torino 

Si è chiusa la prima giornata di Serie A con Inter-Torino: la sfida di San Siro è terminata col risultato di 5-0 per i nerazzurri.

A segno per la squadra di Chivu, Bastoni, Lautaro Martinez, Bonny all’esordio e Thuram con una doppietta.

Al termine del match, lo stesso Chivu ha fatto un resoconto della partita nella consueta intervista post-gara a Sky Sport.

“Abbiamo lavorato per quello che sarà questa stagione. Volevamo essere nelle migliori condizioni possibili. I ragazzi hanno risposto alla grande”, ha esordito l’allenatore nerazzuro.

Inter, le parole di Chivu dopo il Torino

Chivu, poi, ha continuato ai microfoni di Sky: “Sin dal primo giorno, da quando abbiamo iniziato la preparazione. I ragazzi si sono calati subito nella realtà, senza mai lamentarsi. Abbiamo fatto una sorta di ritiro ad Appiano e nessuno ha detto nulla. Ci siamo presentati oggi in buone condizioni, nonostante affrontassimo un buon avversario”.

E ancora. “Mercato? Preferirei parlare solamente della partita, avremo tempo di discutere di questo. Le emozioni è giusto averle, funziona sempre così. Ho troppi pensieri per la testa, a volte mi fanno bene. È ovvio che tornare in questo stadio dopo quello che ho fatto da giocatore mi dà una grande responsabilità”.

chivu-inter-piovesan-INTERNO
Cristian Chivu, Inter – Credits: Federico Piovesan

“Pressione alta? Non ho paura di niente”

Cristian Chivu, poi, ha continuato parlando velocemente anche del caso Lookman: “Non fa parte della nostra squadra, è dell’Atalanta. Non posso parlare dei giocatori che non fanno parte di questa rosa”.

A seguire, le ultime battute sulla partita di esordio: “Pressione alta? Si tratta dell’atteggiamento di tutta la squadra. Se la pressione è fatta bene facciamo un ottimo lavoro. Non è facile, ma non ho paura di niente: sono difensori evoluti, una squadra che sta difendendo bene e sta cercando di migliorare”.

Infine, Chivu ha concluso: “Preparazione? Non è solo una questione di gambe, è anche una questione mentale. Io mi concentro molto su questo. La mente e la motivazione ti danno sempre quel qualcosa in più”.

 

 