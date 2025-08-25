Inter, Chivu: “Non ho paura di niente. I ragazzi hanno risposto alla grande”

L’intervista di Cristian Chivu dopo Inter-Torino

Si è chiusa la prima giornata di Serie A con Inter-Torino: la sfida di San Siro è terminata col risultato di 5-0 per i nerazzurri.

A segno per la squadra di Chivu, Bastoni, Lautaro Martinez, Bonny all’esordio e Thuram con una doppietta.

Al termine del match, lo stesso Chivu ha fatto un resoconto della partita nella consueta intervista post-gara a Sky Sport.

“Abbiamo lavorato per quello che sarà questa stagione. Volevamo essere nelle migliori condizioni possibili. I ragazzi hanno risposto alla grande”, ha esordito l’allenatore nerazzuro.

Inter, le parole di Chivu dopo il Torino

Chivu, poi, ha continuato ai microfoni di Sky: “Sin dal primo giorno, da quando abbiamo iniziato la preparazione. I ragazzi si sono calati subito nella realtà, senza mai lamentarsi. Abbiamo fatto una sorta di ritiro ad Appiano e nessuno ha detto nulla. Ci siamo presentati oggi in buone condizioni, nonostante affrontassimo un buon avversario”.

E ancora. “Mercato? Preferirei parlare solamente della partita, avremo tempo di discutere di questo. Le emozioni è giusto averle, funziona sempre così. Ho troppi pensieri per la testa, a volte mi fanno bene. È ovvio che tornare in questo stadio dopo quello che ho fatto da giocatore mi dà una grande responsabilità”.

“Pressione alta? Non ho paura di niente”

Cristian Chivu, poi, ha continuato parlando velocemente anche del caso Lookman: “Non fa parte della nostra squadra, è dell’Atalanta. Non posso parlare dei giocatori che non fanno parte di questa rosa”.

A seguire, le ultime battute sulla partita di esordio: “Pressione alta? Si tratta dell’atteggiamento di tutta la squadra. Se la pressione è fatta bene facciamo un ottimo lavoro. Non è facile, ma non ho paura di niente: sono difensori evoluti, una squadra che sta difendendo bene e sta cercando di migliorare”.

Infine, Chivu ha concluso: “Preparazione? Non è solo una questione di gambe, è anche una questione mentale. Io mi concentro molto su questo. La mente e la motivazione ti danno sempre quel qualcosa in più”.