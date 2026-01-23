Inter, Chivu pre-Pisa: “Abbiamo recuperato energie, la squadra è cresciuta e non è quella di inizio stagione”

Le parole di Cristian Chivu prima dell’inizio dell’anticipo della 22esima giornata di Serie A tra Inter e Pisa.

La 22esima giornata della Serie A si apre con la sfida delle 20.45 tra l’Inter di Chivu e il Pisa di Gilardino nello scenario di San Siro.

Prima dell’inizio della sfida X dell’Inter è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare il match ma non solo.

“Io tedoforo? Ho mal di schiena, spero mi passi in tempo. onorato per questo evento, bello rappresentare lo spirito olimpico“, ha esordito Chivu, scherzando come sempre. Poi, facendosi più serio a pochi minuti dal fischio d’inizio.

“Aspetto mentale della gara? Abbiamo lavorato soprattutto sul recuperare energie che sono state spese in queste settimane, è altrettanto importante. E poi anche mentalmente per una partita non portata a casa come volevamo. cose normali, che facciamo dall’inizio“. Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore nerazzurro.

Inter, le parole di Chivu

Chivu, poi, ha proseguito sempre ribadendo il metodo di lavoro dopo la sconfitta contro l’Arsenal in Champions. “Ci prendiamo di buono quello che abbiamo fatto negli ultimi due mesi. La squadra è cresciuta e non è quella di inizio stagione. Dobbiamo mantenere questa condizione“.

Prima di concludere, si è poi soffermato in particolare su Luis Henrique: “Bisogna dargli tempo di accomodarsi e capire cosa vuol dire giocare in una grande squadra. Bisogna che qualcuno tolga le etichette che sono state messe fin da subito”.

E infine. “Ci dà una mano importante per il nostro gioco. Ha bisogno di tempo per sfruttare fiducia e autostima che arrivano con il tempo. L’unica cosa che gli si può rimproverare – se proprio bisogna trovarne una – è l’incisività negli ultimi 20 metri. Ma è un ragazzo che sa stare in questa squadra“.