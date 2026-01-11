Le parole di Cristian Chivu dopo il 2-2 tra Inter e Napoli a San Siro.

Finisce sul 2-2 il big match della 20esima giornata di Serie A tra Inter e Napoli. La partita si accende sul finale con il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. Doveri va a rivedere l’azione al VAR e assegna il calcio di rigore ai nerazzurri poi trasformato da Çalhanoğlu.

Nel frattempo Conte viene espulso per proteste e dopo pochi minuti i suoi ragazzi la riportano sul pareggio grazie alla rete di McTominay, siglando la doppietta personale nel match.

Al termine della sfida sono tanti i temi trattati da Cristian Chivu. “Si sono affrontate due squadre forti che hanno fatto di tutto per vincere. C’è il rammarico di non aver mantenuto la lucidità essendo stati due volte in vantaggio“, ha esordito ai microfoni di DAZN.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore nerazzurro.

Inter, le parole di Chivu

Chivu si è poi soffermato sull’atteggiamento della sua squadra: “È stato giusto, abbiamo provato in tutti i modi di creare il nostro gioco, consapevoli di avere di fronte una squadra forte. I primi 20 minuti del secondo tempo ci hanno messo in difficoltà ma poi siamo usciti fuori con il nostro palleggio“.

Ha continuato: “Rimane il rammarico di non aver vinto lo scontro diretto ma si va avanti. Siamo consapevoli della lotta, andrà avanti fino alla fine, punto a punto. Ci sono 4 o 5 squadre che se la giocano. Ci aspettavamo una partita del genere, loro palleggiavano bene con McTominay e Lobotka e poi sono stati bravi a trovare Elmas e Politano. Alla fine è finita giustamente in parità”.

La conferenza di Chivu dopo il pareggio col Napoli

Nel corso della conferenza stampa, Chivu ha commentato le condizioni di Calhanoglu: “Su Calha non lo so. L’ultima volta che mi avete chiesto di Marcus avevo detto che era un crampo. Meglio non parlare“.

L’allenatore nerazzurro ha parlato di Conte: “Ha fatto vedere negli anni quanto vale, la sua importanza nel mondo del calcio. È un vincente. Noi giovani possiamo solo ammirarlo e imparare da lui“.