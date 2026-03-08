Le parole di Cristian Chivu dopo la sconfitta nel derby di Milano.

“Sto pensando a quello che dovevamo fare per fare meglio. Ci sono 30 punti in palio ancora. Sono sempre sette punti di distanza, anche se avessimo vinto non sarebbe cambiato nulla. Fallo di Ricci? Per me c’è un VAR e un AVAR che hanno fatto il check e non ho niente da dire“, ha esordito così Cristian Chivu a DAZN dopo la sconfitta nel derby di Milano soffermandosi anche sul tocco del centrocampista rossonero a fine partita che ha scatenato le proteste dei suoi ragazzi.

Nonostante le diverse occasioni l’Inter torna a perdere in campionato: non succedeva dal derby di andata. Rimane l’amaro in bocca ai nerazzurri mentre festeggiano i rossoneri grazie alla rete di Estupinan.

L’allenatore dei nerazzurri ha continuato soffermandosi sulla prestazione dei ragazzi: “Abbiamo fatto un primo tempo a ritmi bassi e abbiamo patito il loro gol. Nel secondo tempo volevamo fare meglio e ci siamo riusciti. Alla fine abbiamo provato davvero in tutti i modi ma non siamo stati in grado di pareggiare“.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Cristian Chivu.

Inter, le parole di Chivu

“Eravamo sporchi, siamo arrivati sul fondo senza mai avere una bella situazione a palla scoperta. I cross che abbiamo fatto sono sempre stati il tiro al bersaglio verso i loro difensori. Loro ci aspettavano bassi e volevamo colpirci in contropiede. Dobbiamo continuare a fare le cose buone che abbiamo fatto fino a oggi“, ha proseguito Chivu non pienamente soddisfatto di quanto ha visto in campo oggi.

Infine ha concluso: “Potevamo e dovevamo fare meglio. Il nostro gioco passa sempre per i nostri attaccanti che oggi sono un po’ mancati. Io poi sono contento di quello che hanno fatto e oggi avevamo solo loro. Dovevamo sfruttare anche gli episodi che non sono andati a nostro favore“.