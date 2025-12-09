Le parole di Cristian Chivu al termine della sfida di Champions League tra l’Inter e il Liverpool.

Termina sul 0-1 la sfida di Champions League tra l’Inter e il Liverpool a San Siro. Decisivo il rigore concesso negli ultimi minuti e trasformato da Szoboszlai che regala i 3 punti ai Reds.

Al termine della partita Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione dei suoi ragazzi.

“Decisioni arbitrali? Io ne parlo poco, l’arbitro ha interpretato bene la dinamica della partita e dell’azione, il Var dovrebbe capire le dinamiche. Dobbiamo combattere anche contro le ingiustizie e gli episodi“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore nerazzurro.

Inter, le parole di Chivu

Chivu ha continuato: “Era giusto un pareggio per come si era messa. All’inizio abbiamo subito la loro pressione ma poi dopo abbiamo trovato la chiave. Poi arriva un episodio a fine partita, già il secondo in Champions e purtroppo non siamo riusciti a portare punti. Abbiamo avuto coraggio di provarci fino in fondo, dovevamo essere più lucidi in avanti ma è stata una partita condizionata da quei cambi iniziali“.

Infine ha concluso: “Ci aspettavamo la loro intensità, dovevamo iniziare meglio. Piano piano siamo entrati in partita e abbiamo trovato qualche trama di gioco. Nel secondo tempo abbiamo cercato di giocare sull’onda della fine del primo, gli ultimi minuti ci siamo abbassati un po’ troppo. Faccio i complimenti a Palladino per la vittoria, lo vedrò presto“.