Inter, Chivu: “Rosso a Kalulu? È un tocco leggero, ma le mani bisogna tenerle a casa”

Le parole di Cristian Chivu dopo il Derby d’Italia tra la sua Inter e la Juventus di Luciano Spalletti.

Succede di tutto in questo Derby d’Italia che finisce sul 3-2. Prima l’autogol di Cambiaso e l’errore di Michele Di Gregorio, poi arriva il pareggio proprio con la rete del numero 27 bianconero. I nerazzurri tornano in vantaggio con Pio Esposito ma ci pensa Locatelli a ripareggiare i conti.

A chiudere poi Zieliński che decide la sfida. Senza contate l’espulsione di Kalulu. Di questo e di tanto altro ha parlato Cristian Chivu al termine del match ai microfoni di Sky Sport.

“Abbiamo patito. Erano due anni che non si vinceva uno scontro diretto e i ragazzi purtroppo l’hanno risentita. Ma siamo riusciti a portarla a casa. Mi prendo la vittoria, il carattere e la ricerca di andare a far male contro una squadra che, da quando Luciano è arrivato, mette in difficoltà chiunque. Bisogna fare loro i complimenti perché è una signora squadra“, ha esordito.

Cristian Chivu si è poi soffermato sul fallo che ha portato all’espulsione di Kalulu: “Questo non è calcio? Questo è calcio da 100 anni. Ci sono episodi a favore e sfavore. Per me è un episodio dubbio. È un tocco leggero ma è un tocco. Ho insegnato ai miei giocatori di non mettere l’arbitro in condizione di decidere, anche se è leggero è comunque un tocco. È un secondo giallo a un giocatore di esperienza ma le mani in certe situazioni bisogna tenerle a casa“.

E ancora: “Io con un giallo addosso non mettevo le mani addosso a un avversario soprattutto in un’azione in cui venivo anticipato e di contropiede“.

Chivu ha proseguito dicendo: “Spero che la vittoria di oggi sia la svolta soprattutto mentale. Oggi la squadra però non mi è piaciuta perché non ha avuto la lucidità di proporre cosa avevamo preparato. In ogni caso mi prendo la vittoria. Oggi però si è sentita la mancanza di vincere uno scontro con una top. Bisogna dare merito anche a questa Juve per la qualità e la proposta di gioco che avevano“.

E infine, l’allenatore nerazzurro ha concluso così: “La loro è una squadra in salute che anche in 10 è riuscita a pareggiare, hanno anche cercato di ripartire. Nei momenti di fine partita noi dovevamo anche gestirla meglio. Con la paura di non vincerla siamo andati in difficoltà. Poi siamo comunque riusciti a portarla a casa con un gol” .