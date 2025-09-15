Inter, Chivu: “C’è amarezza per la sconfitta con la Juve, ma arriva subito un’altra partita”

Le parole dell’allenatore dell’Inter sull’ultima partita e su quella imminente contro l’Ajax

Reduce dall’amara sconfitta per 4-3 in casa della Juventus, l’Inter ha subito la possibilità di rifarsi con l’esordio stagionale in Champions League.

I nerazzurri scenderanno di nuovo in campo mercoledì sera contro l’Ajax ad Amsterdam, nella gara valida per la prima giornate di League Phase.

Della partita che attende i suoi ha parlato Cristian Chivu a Rai Radio 1.

L’allenatore però si è soffermato anche sulla partita appena disputata contro la Juventus. Di seguito le sue parole.

Inter, Chivu: “Dobbiamo imparare dalle sconfitte”

Proprio dalla sconfitta nel derby d’Italia è partito Chivu: “Io mi prendo la prestazione, ovvio che faccia male non aver portato a casa niente. Abbiamo mostrato qualità, personalità e la voglia di dominare la partita. Poi anche nei momenti di difficoltà, quando siamo andati sotto due volte, non abbiamo perso la lucidità e siamo riusciti anche a ribaltarla. Ci è mancata la gestione degli ultimi dieci minuti“.

Per poi aggiungere: “Dobbiamo imparare dalle sconfitte e capire che in certi momenti dobbiamo fare cose diverse rispetto a ciò che siamo abituati a fare, senza perdere le certezze: questa squadra sa fare molte cose, deve migliorare nella gestione“.

Chivu: “Ripartiamo dalla rabbia per la sconfitta”

L’allenatore ha però voltato subito pagina: “Il bello del calcio è che arriva subito la prossima partita, nella quale dovremo migliorare la prestazione di sabato. Dovremo trovare la cattiveria, l’orgoglio e la rabbia che nasce dall’amarezza della sconfitta con la Juve“.

E, a proposito, ha concluso così: “Arriva questa competizione che l’Inter vuole onorare come sempre negli ultimi anni. È sempre difficile giocare ad Amsterdam, dobbiamo andare a fare una grande prestazione“.