Inter, Chivu: “Nel calcio si vince e si perde. Derby con il Milan un match point? Io penso al Como”

L’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha parlato nel post partita del match contro il Genoa

Vincere per riscattare la delusione europea. Questo era l’obiettivo dell’Inter di Chivu che ha ospitato il Genoa a San Siro. I nerazzurri sono quindi ripartiti da questa sfida dopo l’eliminazione dalla Champions League, vincendo 2-0 e portandosi momentaneamente a +13 sul Milan.

Ad aprire la partita ci ha pensato il solito Federico Dimarco. A seguire, poi, anche Hakan Calhanoglu è tornato al gol, realizzando in maniera perfetta il calcio di rigore nel secondo tempo.

La distanza sul Milan secondo in classifica, quindi, aumenta momentaneamente e arriva a 13 lunghezze. Il tutto sempre in attesa della sfida dei rossoneri contro la Cremonese, in programma domenica 1 marzo all’ora di pranzo.

“Contento per la reazione? Era importante, eravamo consapevoli dell’importanza dei 3 punti in palio. Mi prendo questa vittoria perché abbiamo affrontato una squadra in salute e che sa metterti in difficoltà“, sono state le prime parole dell’allenatore nerazzurro a Sky. Di seguito tutte le parole ai microfoni

Le parole di Chivu dopo il 2-0 sul Genoa

Cristian Chivu ha continuato dicendo: “Per noi era la 16 partita in 50 giorni, dovevamo ritrovare la continuità. Bonny? Non so come stia. Dimarco? Sta facendo il suo meglio, dà un grande apporto, così come il resto del gruppo”

L’allenatore dell’Inter, poi, ha proseguito: “Stiamo facendo sempre il nostro meglio, preparando le partite. Stiamo trattando le partite nello stesso modo, indipendentemente dall’avversario. Siamo consapevoli del lavoro che stiamo facendo, poi nel calcio si vince e si perde. Lo scudetto non è ancora vinto, ci sono ancora 33 punti in palio. Dobbiamo continuare a marciare e dare continuità a tutto quello che abbiamo fatto di buono negli ultimi mesi“.

Chivu: “Derby con il Milan? Sto pensando al Como”

L’allenatore nerazzurro ha continuato, sempre a Sky Sport: “Stiamo bene, stiamo cercando di capire l’importanza individuale da parte di tutti. I ragazzi si stanno allenando bene e hanno una mentalità vincente. Abbiamo voglia di essere competitivi. Thuram? Sta bene come tutti gli attaccanti, tutti e 4 hanno dei grandi numeri“.

A seguire, Chivu è intervenuto anche a DAZN: “Rigori a occhi chiusi? Voglio sentire il boato di San Siro e godermi quello che sta facendo la squadra. A volte la narrativa è diversa dalla realtà. Il derby con il Milan sarà un match Point? Io sto pensando al Como, c’è la semifinale di Coppa. Il Milan è troppo lontano. Bonny? Dicono nulla di che ma non mi fido più, me l’hanno sempre detto. Vediamo domani e speriamo che non sia nulla di che“.

E infine. “Thuram? Io ho quattro attaccanti con numeri pazzeschi, secondo me Marcus è migliorato rispetto agli anni precedenti, e lo dicono i numeri“.