Le parole in conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia della sfida tra Inter e Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per Club.

L’Inter è pronta a tornare in campo contro il Fluminense lunedì 30 giugno alle ore 21:00 italiane.

Alla vigilia del match, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, è intervenuto in conferenza stampa Cristian Chivu.

L’allenatore nerazzurro ha iniziato presentando la sfida che sarà da dentro o fuori: “L’Inter è pronta a salire di livello? Lo siamo dall’inizio, vogliamo onorare il nostro livello e quello che la nostra società rappresenta nel Mondo. Ci siamo allenati in modo diverse con più caldo, ma siamo pronti per la partita e per passare il turno. Meteo? Spero si prenda una decisione prima che si inizia. Se arriviamo e ci dicono di aspettare due ore diventa difficile perché non si tratta di qualcosa che si può rimandare da un minuto all’altro, si tratta di come e quanto si mangia. Quanto si beve. Siamo professionisti e per esprimerci per 120 minuti dobbiamo essere pronti. Spero che entro domani si faccia chiarezza per capire se l’allerta potrebbe esserci e prendere la responsabilità di decidere senza influire sul gioco e sui giocatori“.

Ha poi continuato su alcuni singoli: “Thuram? Ha smaltito il dolore che aveva alla coscia e si è messo a disposizione. Poi sta a me scegliere se farlo giocare o meno. Thiago Silva? L’ho sempre apprezzato, è stato uno dei migliori al mondo negli ultimi anni. Sia come giocatore che come persona lo apprezzo. Frattesi? Abbiamo portato di proposito più giocatori per gestire gli imprevisti. Ci hanno permesso di allenarci al meglio e sono contento. Nel calcio capita di avere assenti, bisogna gestire tutti e vedere chi recupera come Marcus e chi cerca di recuperare come Calha e Davide, che non ce l’hanno fatta. Sono andati a Milano per curarsi meglio ed evitare voci inutili. Oltre che per farsi arrivare pronto. Non so se arriveranno altri giocatori in caso di passaggio del turno“.

Inter, le parole di Chivu

Chivu ha poi proseguito parlando degli avversari: “Ora tutte hanno l’ambizione di andare avanti. Loro sono una squadra brasiliana, che ha qualità ed esperienza, intensità. La partita contro il River è stata utile da questo punto di vista. Più o meno domani sarà così, dovremo accettare i momenti e dobbiamo calarci in quello che ci offrirà la gara. Dal punto di vista delle ambizioni e dell’intensità aumenterà tutto. Non dovremo fare errori stupidi e dovremo sfruttare quelli degli altri. Non è facile, loro hanno esperienza e possono mettere in difficoltà chiunque“.

Infine, ha concluso parlando dei calciatori brasiliani: “Non abbiamo bisogno di qualcuno che ci insegni come giocano i brasiliani. La storia ci ha insegnato che hanno qualità. Ci sono tanti giocatori brasiliani in Europa che giocano a livelli incredibili. Tutti sappiamo come giocano le squadre brasiliane e quanto sono importanti per questo gioco. Amo vederli giocare, è ottimo per il gioco brasiliano questo palcoscenico ma anche per il mondo intero“.