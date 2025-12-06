Le parole dell’allenatore dell’Inter Cristian Chivu dopo il match dei nerazzurri contro il Como di Cesc Fàbregas.

L’Inter ha vinto contro il Como 4-0 nella quattordicesima giornata di Serie A.

A decidere la partita sono stati i gol di Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto

Dopo il match, come di consueto, c’è il tempo per le parole. Ai microfoni di DAZN ha parlato l’allenatore dei nerazzurri, Cristian Chivu.

Ha iniziato dicendo: “Avremmo potuto fare di più, nel primo tempo siamo stati un po’ frettolosi. Per come abbiamo speso tutte le energie per pressare ci poteva comunque stare. Abbiamo fatto una partita vera, di agonismo”.

Le parole di Chivu dopo la vittoria

Sui destini incrociati con Fabregas, obiettivo dell’Inter in estate ha aggiunto: “Questi sono i titoli dei giornali che fanno comodo a voi e a quelli che parlano di calcio. A me interessa quello che fa la squadra in campo. Luis Henrique? C’è bisogno di tutti i giocatori, così si costruiscono le cose. C’è anche bisogno di pazienza, alcuni giovani devono inserirsi e lo fanno nel migliore dei modi anche grazie ai compagni che sono qua da tanto. Li trattano bene e li coccolano”.

Ha infine concluso: “Avrei voluto un altro tipo di palleggio, abbiamo avuto molta fretta. Ci voleva più serenità nel trovare le giocate giuste, cosa che in ripartenza abbiamo fatto. I primi 20′ sono stati di un livello molto alto come agonismo. Siamo stati anche umili nell’accettare il loro palleggio per colpire in contropiede”.