Chivu: “Non è stata una partita da Inter. Saremo pronti per il derby”

Le parole dell’allenatore dell’Inter al termine dell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Como di Fabregas.

“Non è stata una partita da Inter, non è stata una partita bella da vedere”, così ha aperto Chivu nell’intervista al termine dell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Como.

L’allenatore dell’Inter al termine del match ha analizzato la sfida proseguendo: “Avevamo qualche emergenza, abbiamo dovuto fare qualche cambio e abbiamo giocato per la prima volta con due trequartisti dietro alla punta. Abbiamo cercato di andare a prenderli a uomo ma eravamo un po’ in ritardo. Due attaccanti che non sono attaccanti ci mettevano in difficoltà a centrocampo, sono bravi a palleggiare”.

Chivu ha continuato parlando della preparazione a questa gara, nel mezzo di un calendario fittissimo: “Per impegno e per non aver avuto tanto tempo a disposizione per preparare questa partita, dato che abbiamo giocato dopo 72 ore… è merito dei ragazzi che si sono messi a disposizione per fare il loro meglio sapendo che a volte si deve accettare il palleggio di questa squadra”.

Di seguito le dichiarazioni complete.

Chivu: “Derby? Saremo pronti”

Sui singoli l’allenatore nerazzurro ha proseguito: “Lautaro e Thuram? Avevamo due attaccanti disponibili, Marcus e Pio: Bonny ha qualche problema e Lautaro mancherà ancora un po’, dobbiamo fare di necessità virtù e i ragazzi sono stati bravi a percepire la difficoltà, l’hanno interpretata abbastanza bene anche se non è stata una partita da Inter, non è stata una partita bella da vedere“.

Chivu ha concluso: “È stata una partita di attesa da parte di tutte e due, loro facevano abbassare Vojvoda e si schieravano a 5 dietro: non è stata bella perché non si trovava uno spunto necessario. Siamo stati bravi a leggerli, anche a cercare di mettere le nostre qualità ma non era semplice, era la prima volta con il doppio play e due trequartisti. Derby? Abbiamo tempo di prepararlo al meglio in questi 4 giorni, facciamo la conta di quelli che siamo ma sono sicuro che saremo pronti”.