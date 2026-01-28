Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, dopo la partita contro il Borussia Dortmund

L’Inter vince contro il Borussia Dortmund e chiude la League Phase di UEFA Champions League al decimo posto.

Con questo risultato i nerazzurri dovranno passare dai playoff, dove incontreranno una tra Benfica e Bodo Glimt

Al termine del match, deciso dalle reti di Dimarco e Diouf, l’allenatore nerazurro ha parlato ai microfoni di SkySport.

“Abbiamo ciò che meritiamo e non dobbiamo guardarci indietro. Dobbiamo prenderci quello che abbiamo fatto, e anche questa sera non era semplice in questo stadio. Avremmo potuto essere più concreti, ma abbiamo pagato un po’ di superficialità. Negli ultimi due mesi la crescita è esponenziale”, ha esordito Chivu.

Le parole dell’allenatore nerazzurro

Sulla possibilità di affrontare Murinho ha ammesso: “In questo momento penso solo ad affrontare Nicola domenica. È la partita più importante della stagione, perché noi pensiamo sempre alla prossima”. Su Dimarco ha aggiunto: “Siamo molto contenti del suo inizio di stagione e della sua mentalità. Ha voglia di lavorare sodo ed essere determinante. Ci godiamo un giocatore maturo e completo, che ci dà una grossa mano”.

“Il merito di questi ragazzi è stato di calarsi subito nelle nostre richieste. L’umiltà è la chiave di tutto quello che accade in questo spogliatoio. Sono 25 giocatori che cercano di fare di tutto per essere protagonisti. Noi mettiamo al primo posto il lavoro e l’umiltà, consapevoli che si può sia vincere sia perdere”, ha concluso l’allenatore nerazzurro.