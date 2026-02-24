Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, dopo il match contro il Bodo Glimt, valido per il ritorno dei playoff di Champions League

L’Inter 2-1 contro il Bodo Glimt e viene così eliminata ai playoff di UEFA Champions League.

A decidere il match sono state le reti di Hauge e Evjen, mentre non è servita quella di Bastoni, che ha accorciato le distanze al 76′.

Dopo la partita l’allenatore nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo provato in tutti i modi dall’inizio, affrontando una squadra molto ben organizzata e con un blocco basso. Non riuscire a sbloccarla ha creato loro anche un comfort mentale“, ha iniziato Chivu.

L’allenatore ha poi continuato: “Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, eravamo convinti di farcela. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, nel primo tempo non siamo riusciti a sbloccarla e poi loro hanno fatto due gol. C’è tanta amarezza, pensavamo di passare ma abbiamo incontrato una squadra con molta più energia di noi. Vanno fatti i complimenti perché hanno meritato di passare“.

Inter, Chivu: “All’intervallo ho chiesto pazienza”

Chivu ha poi fatto un bilancio sulla Champions dell’Inter: “L’obiettivo è essere competitivi e l’abbiamo sempre dichiarato, non pensiamo a cose troppo lontane e che non riusciamo a controllare. In Champions lo siamo stati, ma abbiamo perso qualche punto. Si sa che il livello è alto e se non riesci a trovare concretezza e lucidità trovi avversari che ti puniscono al primo errore che fai“.

Per quanto riguarda la partita, invece, l’ha analizzata così: “Abbiamo forzato un po’ le giocate, soprattutto quando abbiamo guadagnato campo e quando siamo andati a fare un accerchiamento. All’intervallo ho chiesto di avere più pazienza, di girare palla fino al quinto per destabilizzare questo 4-4-2 denso e organizzato. Le poche volte che siamo arrivati in area abbiamo avuto situazioni importanti, senza trovare lo smarcamento di un attaccante o di un centrocampista. Con più lucidità potevamo sbloccarla, ma ci abbiamo provato in tutti i modi con tutti i nostri limiti e i nostri pregi. Peccato, perché se avessimo trovato l’1-0 potevamo metterli in difficoltà“.

Chivu: “Sbloccandola avremmo potuto trovare energie nuove”

Sulla differenza di energie di Inter e Bodo ha spiegato: “Le energie sono difficili da trovare quando giochi ogni tre giorni. Ci abbiamo provato in tutti i modi, potevamo attaccare diversamente la loro area di rigore ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Se l’avessimo sbloccata avremmo potuto trovare un po’ di energia in più, ma con 10 giocatori nella loro area è difficile“.

Infine, ha concluso così: “C’è amarezza, ci tenevamo a passare, ma abbiamo incontrato una squadra che negli ultimi due mesi ha giocato quattro partite in Champions, tutte fatte bene. Avevano più energie di noi. La Champions League è così, bisogna dare merito a quello che di buono fa l’avversario“.