Inter, Chivu: “Sono onorato. Dobbiamo provare a vincere il Mondiale per Club”

Le parole di Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, a poche ore dall’ufficialità del suo arrivo

Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter. L’ex difensore si è presentato così ai microfoni del canale ufficiale del club: “Sono onorato per l’incarico che mi è stato affidato. Ho ambizione e passione, e la trasmetterò ai giocatori perché dobbiamo fare quello che una squadra come l’Inter merita, arrivare fino in fondo e lottare per vincere“.

L’allenatore ha aggiunto: “Vogliamo finire al meglio questa stagione. Tutti noi dobbiamo avere la passione che serve per ottenere degli ottimi risultati, bisogna essere efficienti ed efficaci“.

L’ex Parma ha già puntato il primo obiettivo nerazzurro: “Dobbiamo recuperare le energie mentali e andare a fare quello che una squadra come l’Inter deve fare al Mondiale per Club, ovvero provare a vincere il trofeo“.

L’ex difensore ha poi concluso. “Spirito di gruppo e senso di appartenenza sono cose importanti come ad esempio lo è l’ambiente, vogliamo essere ambiziosi perché sono aspetti che portano avanti un gruppo e danno molta autostima. Da Parma mi porto dietro la voglia di far bene e centrare gli obiettivi, la società ha creduto in me e i giocatori sono andati sempre in campo determinati“.