Esordio immediato per Cristian Chivu sulla panchina dei nerazzurri: ecco il calendario

Cristian Chivu è pronto a vivere la sua nuova avventura sulla panchina dell’Inter.

Sarà un esordio molto veloce per l’ex difensore: i nerazzurri, infatti, parteciperanno al Mondiale per Club in America.

Dopo la delusione di Monaco l’Inter riparte con una nuova competizione e con un nuovo allenatore.

Ecco il calendario completo nel mese di giugno.

Inter, i primi impegni di Chivu

Chivu, dunque, farà il suo esordio nel Mondiale per Club. Prima gli allenamenti ad Appiano, poi la partenza direzione America. Di seguito i primi impegni nel dettaglio.

lunedì 9 giugno: ritrovo ad Appiano

mercoledì 11 giugno: partenza per gli Stati Uniti

18, 21 e 26 giugno: le partite del girone eliminatorio contro Monterrey, Urawa Reds e River Plate

27-30 giugno: eventuali ottavi di finale

3-4 luglio: eventuali quarti di finale

7-8: luglio: eventuali semifinali

13 luglio: eventuale finale