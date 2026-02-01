Inter, Chivu: “Mi prendo questa voglia pazzesca di essere sempre competitivi”

Le parole dell’allenatore del club nerazzurro dopo la gara contro la Cremonese

Termina 0-2 la gara tra Cremonese e Inter: i nerazzurri vincono nel segno del solito Lautaro e di Zielinski. Cristian Chivu, intervistato nel postpartita a Dazn, ha analizzato così la gara: “Quando non ci sono energie, ci sono tante partite e anche nelle rotazioni si fa fatica, mi prendo il risultato e quello che è stato il primo tempo. Abbiamo forzato un po’ quello che era il nostro piano di gioco: siamo riusciti a a sbloccarla e a chiudere in vantaggio di due gol. Nel secondo, un po’ per le energie e un po’ per la situazione che si era creata, abbiamo abbassato un po’ i ritmi e perso lucidità”.

L’allenatore del club nerazzurro ha poi proseguito: “Chiedo consistenza, capire i momenti e le partite: si può sempre migliorare. Mi prendo questa voglia pazzesca di essere sempre competitivi, nonostante le difficoltà che abbiamo. I ragazzi stanno facendo cose belle, che ci permettono di essere competitivi. Giovedì mi ero addormentato mentre guardavo l’Europa League, ha bussato e mi sono spaventato perché pensavo di essere in ritardo a una riunione. Si vive così e sono sicuro che anche i giocatori vivono alla stessa maniera: non sai se sei a casa o in un albergo. C’è maturità, ambizione e voglia di essere competitivi”.

Sull’episodio di Audero: “Se ha parlato il presidente, prendo la voce della società e sono d’accordo con quanto detto”.

Chivu ha poi concluso: “Siamo sempre sotto esame, si tratta dell’Inter ovvero della squadra che tutti dicono sia la più forte. Ho sempre cercato di trasmettere qualcosa e dare autostima a questo gruppo, che è meraviglioso e ha tutte le carte in regola per essere competitivo. Manca ancora molto, ci siamo messi in una condizione bella e dobbiamo dare continuità a quanto fatto fino ad ora”.