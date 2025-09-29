Inter, Chivu: “La Champions non è mai semplice, bisogna rispettare ogni avversario”

Le parole dell’allenatore del club nerazzurro alla vigilia della sfida europea contro lo Slavia Praga

Dopo l’esordio vincente ad Amsterdam contro l’Ajax, l’Inter cerca il bis nella League Phase di Champions League.

Questa volta, davanti ai propri tifosi.

Alla vigilia della sfida contro lo Slavia Praga, Cristian Chivu ha parlato così a Sky Sport: “C’è un filo sottile tra una sconfitta e una vittoria: le prestazioni ci sono sempre state. Quello che cambia è la voglia di essere dominanti e di capire i momenti. Questa squadra ha meritato ciò che ha raccolto nelle ultime settimane”.

L’allenatore ha poi aggiunto: “La Champions League non è mai semplice: non bisogna mai guardare il nome dell’avversario, dobbiamo rispettarle tutte. Hanno una grande voglia di fare risultato. Pensiamo allo Slavia che oggi è la partita più importante”.

Inter, Chivu: “Dobbiamo fare la partita ed essere dominanti”

Sull’avversario: “Si tratta di una squadra che ha intensità e che attacca l’area con molti giocatori: bisogna stare attenti. È fisica e insidiosa. Dobbiamo togliere loro le caratteristiche migliore e fare la partita”.

Sulla formazione: “Sommer tornerà. E mi fermerei qua. Abbiamo un gruppo di giocatori validi che sta giocando bene e che mi sta mettendo in difficoltà nelle scelte. Il compito di un allenatore è dare certezze e fiducia, il resto è merito dei giocatori. Più si alza il livello di ognuno di conseguenza aumenta quello della squadra”.