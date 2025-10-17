Chivu: “Gasperini all’Inter fu mandato via presto, è un allenatore che ha ispirato noi giovani”

Le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani sera contro la Roma di Gasperini.

Sarà il secondo scontro diretto per i nerazzurri dopo la sconfitta contro la Juventus per 4-3.

Cristian Chivu ha iniziato la conferenza stampa sui giocatori tornati dalla Nazionale: “Sono tornati sani, senza problemi. Gli abbiamo dato qualche giorno in più di riposo per averli al meglio domani sia mentalmente che fisicamente.”

Ha poi continuato sull’avversario di domani: “A me della Roma piace che hanno dato continuità al lavoro fatto da Ranieri. Gasperini ha aggiunto la marcatura a uomo. Hanno mantenuto la solidità, sono organizzati bene in difesa e hanno un portiere che sta facendo molto bene. Bisogna avere la lucidità di sfruttare ciò che concederanno.”

Le parole di Cristian Chivu

Poi sugli attaccanti: “Ne ho tre a disposizione e sono tutti bravi a interpretare il ruolo e anche a improvvisare se ce ne fosse bisogno. Mi aspetto di ripartire da ciò che ho visto contro la Cremonese, dobbiamo capire quali sono i nostri punti di forza.”

Ha continuato sul ritorno all’Olimpico e su Gasperini: “Anche se l’esperienza è stata breve mi ha lasciato una buona impressione e ho avuto la conferma di ciò per quello che ha fatto a Bergamo, gode di tutta la mia ammirazione come di quando ero un suo giocatore. Secondo me fu mandato via presto, ha ispirato tutti noi giovani allenatori. Il ritorno a Roma? Sono stati 4 anni importanti, ho avuto la possibilità di lavorare con un allenatore come Capello e tanti altri grandi allenatori, è stato un periodo importante per me perché mi sono innamorato dell’Italia e di ciò che mi ha dato.”

Chivu: “In porta giocherà Sommer. Thuram? Non so quando torna”

L’allenatore romeno ha poi continuato su Pio Esposito: “Pio è un ragazzo che già a 20 anni ha dimostrato che ci sa stare e ci sa fare. Lui deve adattarsi alle richieste sia per quanto riguarda quelle della società che per quelle del calcio internazionale. Non dobbiamo dimenticarci che è un ragazzo giovane a cui è cambiata la vita. La cosa più importante è che si concentri sul migliorarsi, perché ha ampi margini.”

Poi ancora su Gasperini: “Cosa mi ha ispirato di lui? Il suo modo di interpretare il calcio e la fase difensiva che poi ha avuto anche successo con la vittoria dell’Europa League. Lui è uno dei più bravi in circolazione.” Ha poi concluso su due dei suoi giocatore: “In porta giocherà Sommer. Thuram? Non so quando torna”