La conferenza stampa di presentazione di Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, dal ritiro americano dei nerazzurri LIVE

23:39 – Sulla chiamata dell’Inter e il rapporto co Inzaghi:“Per me è stata una sorpresa, perché la mia intenzione era di continuare a Parma. Po è arrivata la chiamata dell’Inter che voleva incontrarmi, la prima cosa che ho chiesto era di chiamare Cherubini per chiedere il permesso. Poi ovvio che se chiama l’Inter per me è un motivo di orgoglio e di onore. Simone? Ho semore avuto un buon raporto, lo avevo chiamato per fargli l’in bocca al lupo quando ho saputo che non avrebbe continuato con l’Inter, poi non ci siamo più sentiti”

23:38 – Spazio anche a domande sul Monterrey: “Bisogna rispettare ogni squadra che tit rovi davanti, perché questa competizione ti mette davanti le migliori 32 del mondo”

23:36 – Chivu ha parlato dell’alta età media dei suoi giocatori: “Il problema non è l’età ma la qualità umana dei giocatori. Se la motivazione è la stessa l’età è solo un numero. Ci sono giocatori che hanno continuato a crescere anche nella scorsa stagione, con la stessa motivazione e la stessa energia nel lavorare insieme. Per gli altri, noi dobbiamo lavorare duramente, rispettando milioni di tifosi e provando a essere la migliore versone di noi stessi”

23:33 – L’allenatore ha poi proseguito: “Tutti qua hanno responsabilità, dobbiamo fare del nostro meglio in questa competizione. Conosco questa squadra e questo club. Essere stato qua per tanto tempo mi fa conoscere cos’è l’Inter, quali sono le ambizioni e le aspettative”

23:30 – Chivu ha commentato così la scelta della società: “Sono 13 anni in cui ho sempre avuto in mente cosa vuol dire questa società, con tutto quello che ha regalato nella sua storia ai suoi tifosi. C’è tanto coraggio sia della società che mio in questa scelta, bisogna portare avanti quello che di buono è stato fatto e accettare che nel calcio si può vincere e si può perdere, ma sapendo che quando le cose sono fatte per bene la strada è sempre più bella. Questo è un nuovo vecchio progetto, perché quello che è stato fatto da questa società, da questi ragazzi e dallo staff che c’era prima bisogna portarlo avanti, consapevoli che una squadra come l’Inter ha bisogno di questo tipo di atteggiamento e ambizioni. L’asticella è stata alzata negli ultimi anni e isogna continuare su questa linea, per mantenere la società dove si trova in questo momento“.

23:27 – Chivu ha poi iniziato così: “Avevo già fatto l’allenatore dell’Inter, perché, anche se nel settore giovanile, l’Inter di dà responsabilità. Questo senso di responsabilità è quello del primo giorno in cui Piero mi ha portato ad Appiano, è lo stesso da 13 anni a eccezione di questa stagione a Parma. Noi abbiamo la chat con la squadra del triplete. Eravamo un bel gruppo e saremo compagni e amici per tutta la vita. Mi ha fatto oiacere ricevere messaggi di congratulazioni da parte di tutti. Avere il loro sostegno e avere la felicità di tutti quelli che hanno scritto pagine importanti della storia dell’Inter mi fa piacere”

23:23: Marotta ha poi proseguito: “Anche l’anno prossimo parteciperemo a tutte le competizioni e non è cosa da poco, non tutte le squadre ci riescono. Il risultato nella finale di Champions è stato clamoroso, ma dobbiamo metterlo da parte e imparare da quella serata. Noi però eravamo lì a giocarcela. Annuncio in modo ufficiale che l’anno prossimo parteciperemo anche al campionato di serie C Lega Pro con l’under 23”

23:17 – Marotta ha aperto così la conferenza stampa: “Ho il piacere di presentarvi mister Chivu. Come sapete il calcio è un mondo che brucia tutto con grande facilità: eravamo legati a un allenatore a cui eravamo affezionati e che ci ha dato molto che è Simone Inzaghi, ma dopo un legame molto lungo di quattro anni si è arrivati ad una conclusione, in termini contrattuali a un divorzio consensuale. Ci siamo lasciati sicuramente molto bene perché ci ha fatto trascorre anni indimenticabili ed è stato attore principale di questo nostro cammino. Ci siamo trovati nella situazione di dover provvedere a una sostituzione adeguata. Con una grande velocità abbiamo individuato in Chivu il profilo ideale e questa scelta è stata condivisa con la proprietà. Non è per niente un ripiego. Si è parlato anche di confusione nel club: assolutamente no, è stata una decisione molto rapida ma c’erano aspetti burocratici perché era legato al Parma, che ringrazio. Il nostro orgoglio è di avere un allenatore made in Inter, che arriva dalle giovanili. Fa un calcio divertente e che sposa le ambizioni della società”

23:15 – Inizia la conferenza stampa di presentazione di Christian Chivu, prende la parola il presidente Marotta

Inter, alle 23:15 la presentazione di Chivu

Dal ritiro nerazzurro in America in vista del Mondiale per Club, Cristian Chivu terrà la prima conferenza stampa da nuovo allenatore dell’Inter. L’allenatore rumeno, tornato in nerazzurro dopo l’esperienza sulla panchina della Primavera con cui ha vinto il campionato nel 2022, è pronto di nuovo a lottare per la sua Inter.

Il suo cammino passerà inizialmente per Monterrey: prima squadra che i nerazzurri affronteranno al Mondiale per Club (LEGGI QUI L’APPROFONDIMENTO SULLA SQUADRA MESSICANA).