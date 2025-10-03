Inter, Chivu: “Abbiamo trovato equilibrio. Non ho regole e scaramanzie”

Le dichiarazioni di Cristian Chivu in conferenza alla vigilia di Inter-Cremonese

L’Inter torna in campo a pochi giorni dalla sfida di Champions League vinta facilmente contro lo Slavia Praga.

L’avversaria è la Cremonese di Davide Nicola, che arriva a San Siro forte delle sue tre vittorie e tre pareggi.

Alla vigilia dell’incontro, in programma sabato 4 ottobre alle 18:00 a San Siro, l’allenatore nerazzurro è intervenuto ai microfoni della sala stampa.

Di seguito le dichiarazioni complete dell’allenatore.

Inter, le parole di Chivu

L’allenatore dell’Inter ha aperto parlando dei miglioramenti della sua squadra: “Abbiamo trovato equilibrio, siamo migliorati sotto questo aspetto. Siamo anche più attenti anche quando cerchiamo di attaccare. Sono contento. Parto sempre dal principio di non subire gol, di essere attenti e organizzati”.

Sulla condizione fisica di Thuram ha spiegato: “Marcus a Cagliari è quello uscito prima e aveva riposato, con lo Slavia vedevo lui e Lautaro come coppia capace di creare tanti problemi, poi purtroppo gli infortuni sono dietro l’angolo. Ci dispiace perderlo, sicuramente l’infortunio non è gravissimo, serve solo attendere un po’ di tempo”.

Inter, Chivu: “Diouf ha bisogno di tempo. Bonny? Dà l’anima in campo”

Su Diouf ha aggiunto: “Ha bisogno di tempo, anche perché è l’ultimo arrivato. Si sta allenando bene e lo vedo in crescita rispetto ai suoi primi giorni qui, era un po’ timido. Il gruppo lo sta aiutando tutti i giorni. C’è qualità, ambizione e cultura del lavoro”.

Infine su Bonny ha concluso: “Gli manca solo la titolarità. Però è subentrato sempre e di minuti ne ha fatti. Non ha saltato un allenamento: prima o poi toccherà anche lui fare il titolare… E’ un bel giocatore. Tutti sanno della mia stima e cosa penso di loro. I ragazzi giovani me li curo, creo in loro, nella loro energia e determinazione. So cosa vuol dire avere i giovani in un gruppo esperto, danno fame e un surplus di energia. Bonny è uno di questi. Dà l’anima in campo, cerca sempre di migliorarsi”.