Le parole di Cristian Chivu alla vigilia della sfida di Champions League tra il Borussia Dortmund e l’Inter.

L’Inter di Cristian Chivu è pronta a scendere in campo per l’ultima giornata della League Phase di Champions League. L’avversario da battere mercoledì 28 gennaio è il Borussia Dortmund.

Alla vigilia del match l’allenatore dei nerazzurri ha trattato tanti temi in conferenza stampa: dalla presentazione della sfida fino al mercato.

“Avevamo aspettative diverse e ci siamo messi in una situazione spiacevole. Faremo di tutto per essere nelle prime otto”, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Cristian Chivu.

Inter, le parole di Chivu

L’allenatore nerazzurro ha continuato parlando della partita: “Cercheremo di fare una grande gara per portare a casa cosa ci manca. Vogliamo vincere, essere dominanti e fare una grande prestazione”.

Il focus si è poi spostato sull’avversario: “Tradizione, storia, è una squadra top. Giocare qua non è mai semplice, poche squadre riescono a vincere. Ma faremo del nostro meglio”. Poi sui singoli ha aggiunto: “Barella? Non è partito, ha avuto un risentimento muscolare, si è fermato in allenamento e l’abbiamo mandato a casa. Lautaro diffidato? Non abbiamo tempo di fare calcoli ma si mette la miglior formazione possibile, se giocherà titolare? Non lo so”.