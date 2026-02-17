La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia della partita di Champions League tra Bodø/Glimt e Inter

Dopo l’inferno di Inter-Juventus, la squadra nerazzurra torna in campo in Champions League. Per la squadra di Cristian Chivu c’è la trasferta di Bodø, che ha messo in difficoltà tante squadre in questa edizione.

L’Inter arriva alla partita dopo le polemiche post-partita contro i bianconeri: in conferenza stampa, Chivu ha presentato la gara di mercoledì 18 febbraio e ha parlato di ciò che è successo, accompagnato da Alessandro Bastoni.

L’allenatore nerazzurro è stato il bersaglio delle parole di Luciano Spalletti nella vigilia della partita della Juventus contro il Galatasaray.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Inter, le parole di Chivu

L’allenatore nerazzurro ha esordito: “Hanno parlato in tanti, anche troppi, mantengo quello che ho detto dopo la partita. Non ho niente da aggiungere, non ho tempo di guardare indietro. Domani è una partita importante e dobbiamo essere pronti”

L’allenatore ha poi continuato: “Parole di Spalletti? Non vado a rispondere a quello che dicono gli altri, non ho tempo di guardare indietro. Io dico la mia, dico quello che vedo e quello che penso. Bisogna accettare che le critiche fanno parte di questo gioco, la squadra che è in testa è sempre la più odiata, la più criticata. Il calcio è così da sempre, ci sono episodi a favore ed episodi contro. Bisogna smettere di fare i moralisti, succede ogni domenica. Da Maradona che segna con la mano a noi che abbiamo subito un torto a Napoli e nessuno si è offeso. Si va avanti.”

Chivu ha poi continuato sulla partita contro il Bodo/Glimt: “Abbiamo fatto abbastanza bene per ora, non siamo riusciti ad arrivare agli ottavi direttamente. Ce la dovremo vedere contro una squadra tosta. La Norvegia sta crescendo, si è qualificata direttamente al Mondiale. Non dobbiamo cercare alibi, siamo venuti qui questa mattina per abituarci al campo. Bisogna essere pronti a una partita complicata, contro una squadra che ha battuto Altetico Madrid e Manchester City.”