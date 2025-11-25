Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro l’Atletico Madrid

Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan per 0-1, l’Inter di Cristian Chivu ha subito l’opportunità di riscattarsi in Champions League.

I nerazzurri voleranno a Madrid per affrontare l’Atletico nel match di mercoledì 26 novembre, valido per il quinto turno della League Phase.

L’allenatore dell’Inter – intervenuto ai microfoni di Sky Sport – ha parlato della voglia di dimenticare il ko nel derby da parte della sua squadra: “Ci siamo sempre rialzati dopo una sconfitta, mi aspetto questo. Dobbiamo proseguire il nostro cammino in Champions, bisogna essere propositivi e fare il nostro gioco. Dobbiamo fare anche un giro palla più veloce“.

L’ex Parma ha parlato anche di Sommer, criticato dopo il gol di Pulisic nella sfida contro il Milan: “Devo difendere i giocatori, quelli a disposizione sono bravi e meritano di giocare all’Inter“.