Le dichiarazioni dell’allenatore del club nerazzurro al termine della gara

Termina 0-2 la gara tra Cagliari e Inter valida per la quinta giornata di Serie A. Lautaro apre, Pio Esposito (per la prima volta) chiude. Si tratta della seconda vittoria per i nerazzurri.

Al termine della partita Cristian Chivu, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport: “Siamo stati bravi a sbloccarla subito. Siamo contenti per la prestazione e per la vittoria. Centrocampo? Conosciamo tutta la qualità dei nostri giocatori: ho mille scelte possibili in base agli avversari. Mi mettono in difficoltà”.

Su Pio Esposito: “Andiamoci piano, è un 2005: ha tutto il futuro davanti. Deve continuare a lavorare: ha margini di miglioramento e deve mantenere i piedi per terra. Mi sta sorprendendo perché sta facendo veramente bene, ma andiamo piano. Non ha paura di niente, sono contento che si sia sbloccato, almeno è anche più sereno”.

Sugli avversari: “Il Cagliari è la squadra più alta d’Europa: sapevamo della loro pericolosità dai calci piazzati. Alla fine è andata bene così perché non abbiamo subito gol: anche questo è positivo”.