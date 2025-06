LIVE | Inter, è la giornata di Chivu: l’allenatore saluta il Parma

Cristian Chivu sarà il nuovo allenatore dell’Inter: il racconto della giornata, dai saluti al Parma all’attesa per l’annuncio ufficiale

L’Inter ha ormai deciso: sarà Cristian Chivu il nuovo allenatore. Dopo l’esperienza con il Parma, conclusa con la salvezza all’ultima giornata, l’ex difensore tornerà in nerazzurro.

Non si tratta, dunque, di una prima volta per lui: Chivu ha anche guidato la Primavera dell’Inter, vincendo il campionato nella stagione 2021/22.

Dopo quattro anni con Simone Inzaghi, che è diventato il nuovo allenatore dell’Al-Hilal, l’Inter ha puntato su un profilo giovane che conosce bene l’ambiente nerazzurro.

Nei giorni scorsi sono arrivate anche le conferme di Marotta e Zanetti, mentre oggi è atteso l’annuncio ufficiale del club. Di seguito il racconto LIVE della giornata.

Inter, il racconto LIVE della giornata di Chivu

10.05 – Con un post sul proprio profilo Instagram, Chivu ha salutato il Parma: “Ringrazio club, staff, giocatori e tifosi per aver creduto in me e nel progetto. Insieme abbiamo superato ostacoli e scritto una pagina che porterò sempre nel cuore“.

10.00 – Chivu ha incontrato l’ad del Parma Cherubini per definire un accordo per la risoluzione del contratto con i gialloblù. L’allenatore si sta dirigendo a Milano per cominciare ufficialmente la sua nuova avventura all’Inter.