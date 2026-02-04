Dalla Coppa d’Africa in TV all’esordio coi grandi: Inter, chi è Issiaka Kamate

Chivu lancia Issiaka Kamate dal primo minuto contro il Torino in Coppa Italia: chi è l’esterno destro dell’Under 23

Non solo Cocchi: dal primo minuto contro il Torino, Cristian Chivu ha deciso di far giocare anche Issiaka Kamate. L’esterno francese dell’Under 23 agirà proprio sulla fascia opposta al classe 2007.

Per Kamate si tratterà dell’esordio assoluto in Prima Squadra, un premio che arriva dopo le ottime prestazioni in Serie C, dove in questa stagione ha già realizzato 5 gol e 3 assist tra campionato e Coppa Italia.

Corsa, dribbling e tecnica: sono queste le caratteristiche principali dell’esterno destro nerazzurro. A raccontarlo è stato lui stesso ai microfoni del Matchday Programme di Inter-Slavia Praga, in programma lo scorso 30 settembre 2025.

L’amore per il calcio di Kamate nasce in Francia, ma a portarlo a giocare è stata la Coppa d’Africa.

La storia di Issiaka Kamate

“Posto del cuore? Aulnay Sous Bois”, ha ammesso il giovane esterno francese. Proprio nella cittadina periferica di Parigi, Kamate ha iniziato a guardare il calcio con suo padre. Più precisamente la Coppa d’Africa, che come ha spiegato: “Mi ha portato a decidere di diventare calciatore”. L’Inter lo prende a 16 anni dal Montfermeil, e da lì il percorso sarà quasi interamente a tinte nerazzurre. “Andare via di casa a 16 non è stato semplice, ma mi ha portato a essere qui oggi”, rivelava sempre lo scorso settembre.

In Primavera Kamate si è fatto notare con dei numeri molto importanti: nel 2023/24 ha realizzato 13 gol e 6 assist in 32 partite. Cifre che denotano la sua ottima propensione offensiva. Contro il Torino la grande chance per farsi vedere tra i grandi, dopo che nella stagione 2024/25 ha girato tra Portogallo (Avs Fs) e Serie B (Modena) prima di ritornare a casa.