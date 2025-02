Champions League, il potenziale cammino dell’Inter verso la finale

Inizia la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League dell’Inter di Simone Inzaghi: il cammino potenziale verso la finale

L’urna di Nyon ha decretato il prossimo avversario dell’Inter di Simone Inzaghi: negli ottavi di finale, i nerazzurri sfideranno il Feyenoord (Tutti gli accoppiamenti).

L’Inter è l’unica italiana rimasta in UEFA Champions League e proverà a tirare in finale dopo quella giocata nel 2023 e persa contro il Manchester City.

I nerazzurri, inoltre, sono l’ultima squadra italiana ad aver vinto la competizione nel 2010, come sottolineato anche dal vicepresidente Javier Zanetti (Le parole dopo il sorteggio).

Intanto, la squadra di Simone Inzaghi ha anche conosciuto l’ipotetico cammino verso la finale, che si giocherà il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Inter, il cammino in UEFA Champions League

L’urna di Nyon ha stabilito anche il tabellone della competizione. Come avviene nel mondo del tennis, per esempio, anche in UEFA Champions League ogni squadra conosce l’ipotetico cammino verso la finale dell’Allianz Arena.

Il cammino dell’Inter inizierà il 4/5 marzo contro il Feyenoord negli ottavi di finale. In caso di passaggio del turno, i nerazzurri pescheranno una squadra tedesca. L’ipotetico prossimo avversario sarà la vincente tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. In caso di accesso in semifinale, l’avversario potrebbe essere il Barcellona (ma anche Lille, Borussia Dortmund e Benfica).

Se dovesse tornare in finale, l’Inter troverebbe la miglior formazione della parte sinistra del tabellone di UEFA Champions League. Il pericolo maggiore è il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Oltre ai campioni in carica, ci sono anche Arsenal, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain e Liverpool.

Il percorso

OTTAVI DI FINALE: Feyenoord.

QUARTI DI FINALE: Bayern Monaco/Bayer Leverkusen.

SEMIFINALE: Barcellona/Lille/Borussia Dortmund/Benfica

FINALE: Real Madrid/Atletico Madrid/Arsenal/Paris Saint-Germain/Liverpool.